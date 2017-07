Leslie Shaw: “Me oriné en el carro”

Leslie Shaw reapareció en conferencia de prensa tras el terrible asalto que sufrió hace unos días cuando tres delincuentes le propinaron diversos golpes para robarle su auto. “Le pedí a Dios que no me pase nada y no logré cerrar la puerta. No es que me resistí, sino que fue mi reacción porque nunca antes me había pasado esto…. Me tocaba para ver si me habían disparado, incluso me oriné en el carro. Otro delincuente me empezó a rebuscar para robarme”, así la cantante recordó la pesadilla que le tocó vivir en la puerta de su casa.

Con voz entrecortada dijo que no detendrá sus actividades porque se considera una mujer fuerte. Leslie se dejó ver con un parche en la frente por un golpe que le dio uno de los ladrones con la pistola y tuvo que recibir 15 puntos. “Cuando miré al delincuente, con la parte de atrás de la pistola me golpeó tres veces. Esquivé los golpes pero uno me cayó en la ceja. Me agarraron de los pelos y me arrastraron afuera del auto. Pensé que me iban a secuestrar”, contó durante el lanzamiento oficial de su video ‘Volverte a ver’ de la mano del colombiano Legarda.

Visiblemente nerviosa, Leslie calificó de ‘cobardes’ a sus asaltantes por el salvajismo al que fue sometida. “Ahora estoy tomando calmantes para estar bien. Lo que a me da alegría y felicidad es que mis papás no salieron cuando estos hombres dispararon y no hubo heridos. Gracias a Dios no me han raptado, no me han disparado. Ahora tengo que seguir un tratamiento (por los 15 puntos) está involucrado un músculo, pero estoy viva”, refirió Shaw, quien dejó en claro que nada le va a impedir lograr sus sueños, por lo que con este nuevo video marca su internacionalización y está próxima a enrumbarse en una gira por la región, donde destaca, Colombia, Venezuela, Ecuador, entre otros.

(A.Romero)