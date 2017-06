Leslie Shaw: “Olinda no es un buen referente”

Leslie Shaw no aceptó de buena manera los ‘consejitos’, que Olinda Castañeda le envió, al enterarse que la rubia fue presentada como el nuevo ‘jale’ de ‘Combate’. “Yo tomo sus palabras como de quien viene, yo siempre digo lo que pienso, pero creo que esos consejos no vienen de un buen referente, no me preocupa lo que ella diga, los únicos consejos que acepto son de mi familia que me quiere”, comentó la cantante.

La popular ‘colorada’ aseguró que Olinda busca ‘colgarse’ de ella. “Que busque a otra persona (de quién hablar) , en verdad yo me estoy yendo el miércoles a Colombia, estoy hablando de mi música, de mis cosas, no me suma hablar de alguien que no tiene que ver en mi vida”, precisó. (V.R.)