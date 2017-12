Leslie Shaw se viste de una sexy policía

Fiel a su estilo. La deslumbrante Leslie Shaw dejó sin palabras a miles de usuarios de su cuenta oficial en Instagram, al publicar una fotografía donde lució un sexy disfraz de policía.

La cantante llevó en la cabeza un quepí de policía y un vestido corto oscuro que dejó notar sus sexys piernas, vestimenta con la que se presentó en el reality de baile del último fin de semana, ‘Reyes de Show’.

Asismismo, la fotografía alcanzó los 21 mil ‘corazoncitos’ y miles de comentarios en la mencionada red social.

“Feliz, me dejo arrestar”, “Eres regia”, “Qué guapísima estás, por ti me voy preso”, “Qué churra”, son alguno de los halagos que recibió la ex Mario Hart por parte de sus seguidores en Instagram.