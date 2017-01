Leslie Shaw sobre ampay con ‘Foquita’: “Yo no hecho nada”

Tras la promo­ción que lanzó el programa ‘Espectáculos’, en la que su­puestamente un allegado a la pareja confiesa que la parejita tendría algo más que una amis­tad, la rubia conductora de ‘Amor de verano’ trató evitar el tema.

“¿Ella lo niega? ¿Qué niega? Sí hay un video. Ellos no se dan cuenta de que las feromonas están corrien­do”, se escucha decir a la misteriosa voz que habla de la supuesta relación entre la cantante y Jefferson Farfán. Leslie, algo nerviosa, solo atinó a decir: “Yo no he hecho nada, no pasa nada, no pasa nada, vámonos a corte”, acotó.

