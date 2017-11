Leslie Shaw sufre un terrible accidente

La cantante Leslie Shaw sufrió una terrible caída en los ensayos de ‘Reyes del Show’, en plena coreografía que presentará mañana en la tercera gala, para salir de la triple sentencia con Karen Dejo y Brenda Carvalho. La rubia no pudo mantener el equilibrio y cayó de los hombros de su pareja de baile, Waldir Felipe, por lo que se lastimó la muñeca de su mano izquierda que contuvo su peso para evitar un golpe mayor.

Pese a ello, la ‘gringa’ no abandonó la academia después de ser atendida por el personal médico y continuó con los ensayos. “El año pasado participé en ‘El Gran show’ y no lo disfruté al cien por ciento porque pasaron muchas cosas en mi vida que no me dejaron disfrutar ese momento. Este año me han pasado tantas cosas buenas y he disfrutado tanto todo que regresar a bailar me va a hacer gozar como ¡nunca!”, escribió en Facebook.