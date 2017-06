Leslie Shaw sufre robo

La cantante Leslie Shaw utilizó sus redes sociales para denunciar el robo de su celular en conocido centro comercial de Jesús María. Según la ex de Mario Hart, el repudiable acto sucedió cuando se encontraba en una tienda del establecimiento. “Estoy muy indignada con la falta de seguridad de este establecimiento (Real Plaza Salaverry) y la malísima atención ya que no es posible que a pesar del robo no me hayan ayudado de ninguna manera posible dándome una respuesta tan simple como ‘Aquí es normal, a veces roban pero no podemos hacer nada’”, posteó la cantante en Facebook.