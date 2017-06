Leslie Shaw sufrió depresión por infidelidad de Mario Hart

Dicen que después de la tormenta llega la calma, y es te parece ser el caso de Leslie Shaw, quien en una entrevista a ‘Día D’, la ahora conductora de ‘Combate’, contó el penoso momento que vivió cuando se enteró de la infidelidad de Mario Hart con Olinda Castañeda.

Según la cantante, la separación con el piloto la hundió en una profunda depresión que causó vómitos, mareos y la pérdida de 10 kilos de peso. “No podía comer, me levantaba temprano y ya desde ahí escuchar los programas de chismes. Iba a tomar desayuno y escuchaba algo o veía el celular y había algo en redes sociales y me daban ganas de vomitar. Muchas veces vomitaba bilis porque se me revolvía el estómago de la cólera, tristeza. No sé, tenía algo ahí que no me dejaba comer. No me dejaba dormir. Me sentía mal. Un par de veces me desmayé en el teatro porque sentía que no podía más “, dijo la cantante.

Asimismo, la rockera contó que tuvo que depender de pastillas para poder dormir y es que no podía conciliar el sueño, además de no querer levantarse dela cama por los cometarios de espectáculos que aparecían en los medios de comunicación y en redes sociales. Para salir del mal momento que vivió, Leslie Shaw solicitó ayuda psicológica. “Tengo un amigo psicólogo que me dijo que era momento de tratarme con algún relajante. Es que no podía descansar y necesitaba algo para tranquilizarme y poder comer… Había días en los que tomaba doble dosis. Llamaba a mi doctor y le decía ‘no sé qué hacer, me siento mal”, concluyó.

Como si fuera poco, la Shaw considera que el reguetonero le hizo mucho daño menospreciándola después de los nueve meses de relación. “Si ya hiciste daño a alguien sin querer, al menos pide disculpas y ya. Pero no sentí eso. Sentí todo lo contrario”, finalizó.