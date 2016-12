Leslie Shaw: “Yo no soy como Mario Hart, no uso a las personas”

La bella Leslie Shaw manifestó que está súper feliz en Orlando a lado de su gran amigo Krayg Peña, afirmando que no piensa tener una relación con el venezolano. Sin embargo, volvió arremeter contra Mario Hart.

La cantante indicó que no le molestaba que usuarios la critiquen al salir con el ex de Korina, quien actualmente estaría saliendo con Mario Hart. Ante esta situación, Leslie indicó lo siguiente para el diario el “Trome”: “No, me da igual. Yo no uso a nadie, no soy como Mario (Hart)”.

Cabe resaltar que hace unos días el ex “combatiente” manifestó que no siente nada por Leslie y la ve como una amiga. “No hay nada más que una amistad”, puntualizó Krayg.

