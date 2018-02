Leslie Stewart vence otra vez al cáncer

A sus 44 años, la actriz Leslie Stewart reveló que nuevamente fue diagnosticada con cáncer y que gracias a una oportuna intervención quirúrgica pudo controlar esta terrible enfermedad. Según detalló en el programa ‘Domingo al día’, mientras se realizaba sus chequeos periódicos tras sufrir una neoplasia incipiente en el cuello uterino, los médicos detectaron que tenía carcinoma en la piel.

“En mi época era muy común ir a la playa y tirarnos (sobre la piel) coca-cola, cerveza, jugo de zanahoria. No conocíamos, no sabíamos, nos tirábamos en la cara sin ninguna protección mayor y bueno, después de muchos años las consecuencias se ven, (en noviembre) me detectaron cáncer de piel”, afirmó Stewart.

Asimismo, comentó que tomó con calma los resultados y que al poco tiempo fue intervenida quirúrgicamente. “Es una operación sencilla, te sacan la parte afectada, te lo cosen. Solo me quedó una pequeña cicatriz en mi pecho”, explicó.

El médico de la actriz agregó Stewart deberá continuar con sus chequeos anuales, ya que la pequeña tumoración que le detectaron resultó ser un carcinoma benigno, esto quiere decir que no crecerá en forma desproporcionada ni agresiva.

Stewart también reveló que su padre padece del mismo cáncer, pero su caso es totalmente diferente porque aparentemente no fue detectado a tiempo. “Mi padre también sufre cáncer a la piel, pero es un poco difícil porque hay lesiones que son un poco más grandes, muy complicadas”, indicó.