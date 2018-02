Lesly Águila:”Extrañaba mucho cantarle a mi gente”

Hace poco menos de un mes, Lesly Águila se ha reincorporado a Corazón Serrano. Es por esta razón que este fin de semana celebró junto a ellos sus 25 años de trayectoria musical.

La cantante publicó en su cuenta personal de Instagram una fotografía en donde se refleja la cantidad de personas que asistieron al evento. ““Fue una tarde inolvidable. Extrañaba mucho cantarle a mi gente…”, eran algunas de las palabras de la cantante.

Con esto queda claro lo bien que se siente Lesly Águila en Corazón Serrano, agrupación que ,desde un comienzo, siempre fue su casa. No olvidemos que la cantante, hace poco ha revelado la razón de su renuncia a su antigua agrupación. Dejando en claro que ella no se quedaría en un lugar donde no valoren su trabajo.

