Lesly Águila se confiesa y da detalles de su salida

Tremenda confesión fue la que dio la integrante de la orquesta “Corazón Serrano”, Lesly Águila en el programa ‘Trapitos al aire’, tras su salida de su antigua agrupación. Según comentó la cantante, el dueño de la agrupación maltrató a su novio Frank Mendoza Aguilar. “Yo me quedo donde el dueño valore mi trabajo. ¿Si me humilló? Eso se lo dejo a la prensa”, señaló la artista.

Recordemos que hace unos días atrás, Christian Domínguez reveló en el programa “En boca de todos”, que es el dueño de “Puro Sentimiento” al igual que de la Gran Orquesta Internacional.

Asimismo, Karla Tarazona, conductora del espacio consultó a Lesly si había recibido maltratos del dueño de su exorquesta y la joven respondió: “Si tú trabajas en un lugar donde te minimizan, ¿te quedarías ahí?”.

“A mí no me (humilló), sino a otras personas. Y yo no comparto eso”, respondió la intérprete de ‘Te voy a extrañar’. “¿Entre esas personas estaría tu novio?”, preguntó Tarazona. “Lo humilló, esa fue la razón”, manifestó la vocalista de “Corazón Serrano”.