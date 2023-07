Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Lesly Águila es una artista muy querida por el público peruano por sus bellas interpretaciones de cumbia como «Olvídame» y «Tu Recuerdo» en el grupo Corazón Serrano. Hace algunos días compartió el fin de su romance con Guido Paolo Ayala y dejó a sus seguidores sorprendidos, pero confirma que no le cierra las puertas al amor.

Escucha aquí la radio La Karibeña EN VIVO

Vuelve a estar soltera

La cantante sorprendió con un comunicado anunciando el fin de su romance con Guido Paolo. Este 06 de junio de 2023, la pareja habría cumplido dos años de relación sentimental y un año de su anillo de promesa. «A raíz de infinidad de mensajes que me llegan por interno quiero dar a conocer lo siguiente: Desde la fecha de 09 de junio de 2023 se dio por terminada la relación con Guido Paolo», inicia Lesly en su comunicado,

Además, continúo diciendo que no hablará sobre las razones de ruptura de la relación sentimental y solo le desea lo mejor a su ex pareja: «Por favor les voy agradecer bastante que no se me toque el tema, ni mucho menos voy a dar detalles de la ruptura por respeto a ambas familias. Le deseo todo lo mejor en su vida personal y profesional».

Te puede interesar leer: ¡Para olvidar tu querer chiquita! Nicola Porcella sorprende cantando tema de Armonía 10 a Wendy Guevara

¡Aún tiene fe en el amor!

La cantante Lesly no le ha cerrado las puertas al amor. Aunque no dio detalles sobre su ruptura con Paolo, no parece haber quedado en buenos términos o como amigos. Debido a que Lesly Águila respondió una serie de preguntas en sus redes sociales y respondió como si le hubieran lastimado en su última relación.

Un fan le consultó si piensa en darse una oportunidad en el amor y ella escribió: «Claro que si, pero cuando mi corazón haya sanado. Cuando realmente llegue a mi vida un hombre que sepa lo que quiere y que me ame tanto que no sea capaz de lastimarme».

Otro seguidor le consulta sobre su suerte en el amor y cuál sería el problema en sus relaciones que terminan muy pronto: «Por ser muy buena y entregar lo mejor de mi, siempre me han visto la cara de babosa».

Sigue deseando ser madre

En una entrevista en 2022, la cantante de cumbia comentó que su entonces pareja Paolo y ella les gustaría ser padres antes que casarse. Ahora tras la ruptura, sus seguidores le consultaron si se desanimo a tener un bebé.

Lesly fue clara en su deseo de convertirse en madre hace algunos años, pero espera a la persona correcta y un padre ejemplar: «Mi deseo de ser madre siempre ha estado presente. Me encargaré de brindarle a mi hijo un padre ejemplar el cual luche por nosotros, nos proteja y no permita que nada ni nadie nos lastime».