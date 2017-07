Leysi Suárez: “No está en mí pelear con nadie”

Leysi Suárez prefirió no entrar en dimes y diretes con la cantante Vanessa Valencia, luego que dijera que “tiene rabo de paja” por sentarse a opinar de las mujeres de la farándula en el programa ‘Espectáculos’. “No voy a responder, igual quiero aclarar que nunca hablo mal de una mujer, nunca insulto, solo hago comentarios. No tengo nada contra ella, no está en mí pelear con nadie”, dijo la exbailarina a Karibeña.

“Qué lindos mensajes da la china Jazmín, eso debería aprender Leisy, todas las tonterías que dice. Habla de las demás chicas cuando tiene tremendo rabo de paja. Arranca no más”, fue lo que escribió la cumbiambera en Facebook.