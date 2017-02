Leysi Suárez: “No tengo ganas de hablar de Coto”

Al parecer a Leysi Suárez no le gustó nadita enterarse de que su expre­tendiente ‘Coto’ Hernández tuvo un ‘affaire’ con Alejan­dra Baigorria y Micheille Soifer, y así lo demostró en la breve entrevista que brindó a Karibeña. Y es que la bailarina fue clara al decir que se guarda su opinión y que mejor entrevisten a los involucrados. “Yo no tengo nada que hablar de ese tema, no tengo ganas”, señaló.

Pero prefi­rió opinar de los ataques que viene recibiendo constantemente Melissa Loza por los cambios físicos que ha mostrado en los últimos años.

-Erick Sabater soltó el chismecito en ‘Amor de verano’ de que Ale­jandra Baigorria habría tenido un ‘affaire’ o aventu­ra con Coto Hernández…

No quiero opinar, hay que preguntarles a ellos.

-Sin embargo, Ernesto negó dicho rumor y afirmó que el affaire, al parecer, habría sido con Micheille Soifer…

¡Me muero! No he podido ver el programa, pero tienen que ir a buscar a las perso­nas involucradas.

-Tú que lo conoces, ¿él es coqueto?… Al parecer es todo un picaflor…

Yo no tengo nada que hablar de ese tema, no tengo ganas.

-¿Coto te parece guapo?

No tendría por qué hablar de la belleza de nadie.

“MELISSA ES MAYOR­CITA PERO REGIA”

– En las redes sociales arre­meten constan­temente contra Melissa Loza…

A mí Melissa me parece una chica súper regia. Ella puede ser un poco mayorcita para el reality porque tam­bién la ponen como que con muchos veinteañeros, puede ser por eso que se nota la diferencia, pero ella de por sí se ha encasillado en esos programas de reality. Es más, yo he escuchado que a ella la sacan siempre prime­ro como cábala del programa. Muy aparte de que sea jovencita o un poco mayor, yo creo que (en el programa) se rigen por el tema de esfuerzo físico, porque ella lo hace muy bien.

-Hace poco fue vinculada con Ma­rio Hart…

Sí, pero no se vio algo más que unas fotos. No sé si se les vio en algo más. Si bien es cierto causa mucha suspicacia que salgan del mismo lugar, del mismo auto, pero sus mo­tivos y razones tendrán para que se encontraran luego.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR