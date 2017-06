Liliana Trujillo: “Los peruanos somos chicha”

Después de 10 años de espera y de ganar varios premios en festivales internacionales, la película peruana ‘Rosa Chumbe’ por fin se estrena este jueves en todos los cines. Su protagonista, la actriz Liliana Trujillo, la popular ‘Mamá Vicky’ de ‘Solo una madre’ habló con Karibeña y espera una buena respuesta del público.

En este proyecto, dirigido por Jonatan Relayze, la experimentada Liliana deja a un lado a la madre de la telenovela de América TV para encarnar a una policía que ha perdido las ganas de vivir, en una tensa relación con su hija Sheyla (Cindy Díaz) y que pasa las noches en un tragamonedas o inconsciente con una botella de ron al lado.

¿Qué fue lo más difícil: ser una madre obsesiva como ‘Mamá Vicky’ o una madre despreocupada como Rosa Chumbe?

El tema de la maternidad es un tema súper explotable, es un tema con muchas aristas y se puede escribir guiones y personaje sobre ese tema innumerables.

¿Cómo tomó el público tu personaje de ’Mamá Vicky’?

Las personas se han acercado cariñosamente, es como que la gente entendiera y disculpara el personaje.

¿Te gustaría una segunda parte de ‘Solo una madre’?

Trabajar con Michelle Alexander fue grato, estoy feliz con el final de la novela y la gran sintonía que tuvo. No se ha hablado de una segunda parte pero yo encantada.

¿Esperas que con ‘Rosa Chumbe’ el público no se conforme con ver películas ligeras sino filmes que los haga pensar?

Las películas de entretenimiento son realmente validas porque son parte de nuestra identidad. Como limeños y peruanos: somos chicha, no gusta distraernos y que no nos digan las cosas en la cara. Eso así como somos, es como saber que no es leche lo que tomas pero lo tomas igual y así somos para elegir a nuestras autoridades. Más allá de lo que haga pensar la película, creo que es la posibilidad de ver retratada a personajes que son normales y cotidianas.

¿Cómo creaste el personaje de ‘Rosa Chumbe’?

Fui a casinos, conocí a gente con alguna dependencia al alcohol y analicé su comportamiento. También hablé con una mujer policía y vi su entorno laboral.

(Ketty Cabrera)

Datos:

Liliana Trujillo tiene 23 años de trayectoria actoral. Contó que su próximo proyecto es participar en noviembre de un festival de teatro en Chile, junto a Tatiana Astengo y Julie Natters.

La cinta se proyectará este jueves 8 de junio, por ello la actriz invitó a los cinéfilos a acudir a las salas en las primeras semanas para que así esta se mantenga más tiempo en cartelera.