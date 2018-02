FOTO | Llaman ‘gorda’ a Lesly Águila y ella da brillante respuesta

Hace unas horas, Lesly Águila ha publicado una fotografía en la playa donde posa con un llamativo bikini marrón. Debido a eso, los comentarios llenos de halagos, resaltando su belleza, no se hicieron esperar. Pero, lo que llamó la atención fue un comentario donde la llamaban ‘gorda’.

Resulta, que una usuaria de Instagram de sobrenombre ‘Romerolimpe’ no tuvo reparos en decirle a la cantante que estaba subida de peso. “Lo siento, pero diré la verdad. Se te ve gorda”, indicó la cibernauta.

Ante este comentario, Lesly Águila no dudó en responder aludiendo a que no le importaba su físico pues era feliz comiendo los ricos potajes de su tierra. “Nadie ha dicho lo contrario, me siento bien así ‘Gordita’ y más aún comiendo las ricas comidas típicas de mi ciudad, así seguiré comiendo hasta quedar como ñoño”, respondió la cantante.