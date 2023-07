Compartir Facebook

La popular película “Sound of Freedom” finalmente anunció su estreno en Perú, lo cual ha emocionado a cientos de fanáticos que esperaban su llegada.

La tan ansiada película tiene como director a Alejandro Monteverde y es protagonizada por Jim Caviezel. La espera de muchos peruanos por verla por fin acabo, pues ninguna plataforma de streaming había confirmado a la película en su catálogo. Sin embargo, recientemente varias cadenas de cines nacionales han confirmado su estreno en Perú.

El primero cine en confirmar el estreno de “Sound of Freedom” fue CineStar, quien afirmó que la fecha de estreno será el 31 de agosto. Otros cines que confirmaron el estreno de esta película en Perú son Cinemark y Cineplanet, quienes alegraron a sus seguidores con la buena noticia.

¿De qué trata la película?

«Sound of Freedom» es una película basada en hechos reales que narra la historia de Tim Ballard, un exagente del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos que fundó una organización sin fines de lucro llamada Operation Underground Railroad (OUR). La trama de la película se centra en la misión de OUR para rescatar a niños víctimas de la trata de personas y la esclavitud sexual en diferentes partes del mundo.

Tim Ballard y su equipo llevan a cabo operaciones encubiertas y arriesgadas para infiltrarse en redes de tráfico humano y rescatar a niños que están atrapados en estas terribles situaciones. La película expone la dura realidad de la trata de personas y destaca los esfuerzos valientes de aquellos que luchan por liberar a los inocentes y llevar a los traficantes ante la justicia.

Polémica enciende las redes

El film ha causado bastante revuelo en Estados Unidos por la temática sensible de la que tratará esta cinta. Incluso el director Mel Gibson recomendó a través de las redes sociales su propia película, invitando a que no se pierdan la historia del agente de seguridad norteamericano que se embarca en una peligrosa misión vinculada a la trata de niños.

La polémica se ha generado a raíz de la realidad sin censura que proyecta el director a través de este film.

«Este es uno de los problemas más preocupantes de nuestro mundo: la trata de personas, sobre todo de niños el primer paso para erradicar esto es la conciencia. Vean esta cinta», dijo Mel.

En Estados Unidos la película ha causado controversia al ser relacionada en internet con teorías conspiratorias, en especial las que han sido vinculadas a la trata de niños de parte de famosos de Hollywood.