Llora por su hija

Con lágrimas en los ojos, el panelista de ‘Espectáculos’, Carlos ‘Tomate’ Barraza, dio a conocer que hace tres meses la madre de su hija, Danuska Zapata, no le deja ver a la pequeña Gaela, por motivos que él mismo desconoce.

“Estoy pidiendo que se cumpla el régimen de visitas, mi hija tiene que pasar con su padre tres fines de semana al mes, y hace tres meses no se cumple eso. Con todo respeto que se merece la jueza que ve mi caso, le pido que resuelva esto, porque así como yo hay muchos padres que pasan por lo mismo”, dijo Carlos.

De otro lado, ‘Tomate’ agregó que tampoco tiene comunicación telefónica con su hija, pues la exbailarina ha bloqueado cualquier tipo de contacto con el músico. “Tú no puedes privar a un niña de estar con su padre, pero desgraciadamente no todas las personas pensamos igual, nosotros no tenemos comunicación con ella, estamos bloqueados de todo, yo no hablo ni por celular con ella, porque nos han bloqueado de su celular a mí, a mi esposa y a mi madre y por el Facebook también han hecho lo mismo”, acotó el cantante.

Finalmente, contó que su hija estaría a punto de realizar su primera comunión y no podrá estar con su pequeña en ese momento por las visitas restringidas. “Ya se viene su primera comunión al cual no estoy invitado, lo que menos quiero es que mi hija piense que yo estoy yendo para pelearme con su mamá, porque ella sabe que no me ve porque su mamá es la que prohíbe las visitas y no creo que eso sea lo más sano para una criatura”, indicó ‘Tomate’.