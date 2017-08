Lloran por Evelyn

El pasado 17 de julio, inició el calvario de Evelyn Vela tras ser intervenida por agen­tes de la Policía Federal de Estados Unidos en el aeropuerto de Miami. La ‘reina del sur’ es acusada de integrar una banda internacio­nal de falsificadores de dólares. Sin duda, todo este escándalo también alcanzó a su entorno más cercano y quizás muchos prefirieron guardar silencio para no verse involucrados o esperar a tener una versión oficial.

“NO ME LAVO LAS MANOS”

Tilsa Lozano fue la primera en dar la cara y responder sobre su amiga Evelyn Vela. “Yo no estoy acá para criticar a nadie, no sé la ver­dad, pero como amiga, lo único que puedo decir es que es un episodio triste, le mando mucha fuerza y de acá, desde el fondo de mi cora­zón espero que esto sea una mala experiencia y salga de esto pron­to”, expresó a la prensa con la voz entrecortada y con los ojos llenos de lágrimas, durante el lanzamiento de la campaña ‘Chamba ya’ de funda­ción Rústica.

– ¿Nunca sospechaste de sus lujos?

No, Evelyn viene de una buena familia, los que la conocemos lo sabemos, es de familia pudiente, trabajadora. Es más, tiene un res­taurante en Ica y las veces que he ido ella atendía y no tenía ningún problema en servirte y estar metida en la cocina.

-¿Qué le dirías si estuviera acá?

Que sea fuerte. Creo que ella ha pasado por un dolor muy grande, que es perder a un hijo, y si ella pudo superar eso, pude superar todo.

-¿Quieres pensar que todo es un mal­entendido?

Yo espero de todo corazón que sea un malentendido, ella siempre necesi­taba estar acompañada.

-¿Están pidiendo 250 mil, estas dis­puesta a colaborar?

Sí, por supuesto que lo haría.

-Tú que estás en el medio, ¿nunca te han tentado con mensajes o cosas así?

A mí no me metan en este tema, yo no estoy como una persona de farán­dula, estoy hablando como alguien que le tiene mucho cariño. Más allá de eso no tengo nada que opinar al respecto, jamás hemos hecho negocios juntas, ella se dedicaba a la ropa, yo por mi lado.

ROMPE SU SILENCIO

“Esta es una situación muy difícil la que está pasando la familia. Yo si no he salido, si no me he presentado, si he querido hablar con nadie, es porque yo respeto mucho a su familia, adoro a sus hijos, siempre estoy con ellos y de verdad que sí siento mucha pena por lo que está pasando”, dijo Melissa Klug al borde de las lágrimas en ‘AAA’.

Tras ser consultada sobre si cree en la inocen­cia de Vela, Melissa rompió en llanto y solo atinó a decir: “Yo sé que todo esto se va a solucionar. Yo sé que ella va a venir. Yo creo en eso. Yo creo que pronto va a venir y estará acá. Si en algún momento es como dicen que cometió un error, nadie tiene por qué juzgar a las perso­nas”, enfatizó.

INDENTIDAD DE ‘RR’

Por otro lado, Klug reveló el nombre de la persona que acusó a su amiga ante las autoridades, sería Ricardo Rodríguez. Sin embargo, la ‘Blanca de Chucuito’ afirmó no conocerlo personalmente, pero sí saber quién era. Se trataría de un taxista en Esta­dos Unidos que moviliza a todos los artistas cuando llegan al país gringo. Lo cierto es que la identidad del delator ya se sabe y el futuro de Evelyn Vela se conocerá en los próximos días conforme continúe el proceso en Estados Unidos.

“YO NO TENGO VERGÜENZA”

El popular amigo de Evelyn Vela, conocido como la ‘Juanacha’ recal­có con orgullo ser su ami­go y que jamás escuchó algún rumor en torno a los negocios de la exbai­larina. “Si se comprueba su culpabilidad, va seguir siendo mi amiga hasta al final’, refirió Juan para ade­lantar que la madre de Vela, Marilú Venegas, le contó que su hija no está relacionada en la falsificación de billetes.

FAMILIA DA LA CARA

“Lo único que voy a decir es que mi hermana está bien. Cualquier cosa lo ven los abogados. No vamos a declarar más que decir que ella está bien. Lo único que pido es que nos dejen tranquilos, porque tene­mos a una persona de edad, mi madre, sus hijos”, dijo para las cámaras de ‘AAA’ Enma Mejía, media hermana de Evelyn Vela.

No obstante, ayer doña Marilú Venegas lanzó un comuni­cado oficial para la prensa. En él señala que su familia se encuentra afectada por lo sucedido con Evelyn y que la familia mantiene una trayectoria res­petable desde hace 50 años con su restaurante en Ica, además de agrade­cer las muestras de apoyo de los verdaderos amigos.

ANTE EL JUEZ

La justicia de EEUU comenzaría este 25 de agosto la primera audiencia para de­terminar los cargos en contra de Evelyn Vela. Según la corte de Florida, la amiga de Klug podría haber incurrido en el delito de fraude contra el tesoro americano, por, aparente­mente, introducir billetes falsos. Hasta el momento, Evelyn se encuentra recluida en la prisión federal de Miami con un régimen de encierro de 23 horas diarias y cumpliría su con­dena en tierras gringas.

Cabe señalar que Evelyn aceptó haber vendido dinero falsifica­do, acogiéndose de esta forma a la confesión sincera para reducir su condena, que podría ser de hasta 20 años de cárcel.