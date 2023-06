“Lloro y no te importa”: Ale Venturo y su crónica de una ruptura anunciada

Compartir Facebook

¡Cuándo el río suena…! Ale Venturo y Rodrigo Cuba pasaron de ser un modelo de pareja a ser una de las rupturas amorosas más sonadas de la farándula. Pese a que se mostraban muy amorosos en Instagram, todo cambió de repente cuando la empresaria decidió borrar todo rastro de su relación con el Gato Cuba de redes. Cámaras de espectáculos captaron al futbolista con sus cosas llegando a la casa de su mamá, confirmando así la ruptura sentimental de ambos.

A pesar de que todo parezca de la noche a la mañana, al parecer, Ale Venturo ya habría mandado señales de un posible resquebrajamiento en su relación, también mediante redes sociales.

Ale Venturo se queja del Gato Cuba

Tras el término de la relación entre Ale Venturo y el Gato Cuba, diversos usuarios en redes sociales no dejaron pasar un detalle. Un video subido a la cuenta de TikTok de Ale Venturo revelaba las 5 cosas que no le gustaban a la empresaria del futbolista y viceversa.

Cuando todo transcurría entre risas, el momento serio llegó cuando Ale alzó su voz de protesta y acusó al Gato Cuba de insensible y desinteresado. La empresaria afirmó que el jugador de fútbol no mostraba interés por sus emociones, pese a que se encuentra embarazada.

“La cuarta cosa que no me gusta de ti es que yo puedo llorar y a ti no te interesa por qué estoy llorando. Eres un insensible al 1.000 por ciento”, reclamó Ale Venturo.

Esto generó la sorpresa del Gato Cuba, quien no dudó en responder. El ex de Melissa Paredes reveló que su esposa es muy sensible y “llora” por cualquier cosa, motivo por el cual no presta atención a sus quejas.

El video entre Ale Venturo y el Gato Cuba ya fue borrado de redes sociales, pero queda en la memoria de miles de usuarios.

“Bueno, otra de las cosas que no me gustan es que me digas que soy insensible y malo, porque pasó una paloma y ella se pone a llorar. Con eso no puedo hacer nada”, dijo Cuba.

Reclamos constantes

Al inicio del video, Ale Venturo también reveló que Rodrigo Cuba “para todo el día metido en el celular viendo Instagram, Twitter, quién vio su foto y más cosas”. Esto causó curiosidad en diversos seguidores de la pareja, ya que le recomendaron a la empresaria tener cuidado con alguna “amiguita” del futbolista.

“Mucho Instagram, Twitter… cuidado Ale, no vaya a salir con alguna sorpresa”, “cuida mejor lo que tienes”, “el Gato te la puede hacer, es jugador después de todo”, fueron algunos de los comentarios que se pueden leer en redes sociales.