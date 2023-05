¡Lo confesó! Camila Escribens respondió sobre su relación con Vinicius Jr.

Compartir Facebook

¡Conexión especial! En los últimos días se ha especulado mucho sobre un posible romance entre la actual Miss Perú, Camila Escribens y el jugador brasileño del Real Madrid, Vinicius Jr. Los rumores empezaron debido a que el delantero comentó el post de la reina de belleza, en el cual se muestra emocionada tras la obtención de la corona del Miss Perú.

“Vini” comentó con un emoji de corazón y causó revuelo en redes, ya que diversos usuarios especularon sobre una relación entre ambos. Por ello, Camila Escribens no tuvo más remedio que confesar cual es su verdadero vínculo con el brasileño.

¿Qué dijo Camila sobre Vinicius?

Vinicius Jr., jugador de fútbol de Brasil, se destacó entre los primeros en responder al post de Camila en su cuenta de Instagram, donde la modelo compartió el vídeo de su victoria en el certamen de belleza. El futbolista felicitó a la peruana por alcanzar su sueño, y sorprendió a los seguidores de la Miss Perú al dejar un emoji de corazón blanco y aplausos en su comentario.

Este comentario desató la curiosidad de miles de usuarios en redes, quienes especularon sobre un romance entre ambos. Ante tanto revuelo, Camila decidió salir al frente y aclarar la verdadera relación con el que considera “alguien especial”.

“Es un amigo muy especial para mí, de verdad y creo que también está pasando por un momento muy fuerte. En estos momentos le estoy mandando las mejores vibras y que siga adelante y que no deje que las críticas, el bullying, los ataques le afecten. Es una persona muy fuerte», declaró Camila.

¿Soltera pero nunca sola?

Debido a todos los rumores, la situación sentimental de Camila Escribens causó curiosidad. La Miss Perú ha sorprendido en los últimos días con su viaje a Cannes, donde se le ve en un avión privado y hospedándose en el hotel más lujoso de la ciudad.

Sin embargo, recalcó que se encuentra soltera y dedicada más que nunca a representar a nuestro país lo mejor posible en el próximo Miss Universo.

“Estoy pero más sola. No hablo con nadie y estoy enfocada en el Miss Perú. No he estado en una relación desde hace más de dos años”.