¡¡LO CONFIRMÓ!! Tilsa Lozano será madre por segunda vez

La ex vengadora, Tilsa Lozano, confirmó entre lágrimas que será madre por segunda vez y que agrandará la familia que tiene junto a Miguel Hidalgo. La conductora del programa de las tardes “Amor de Verano” afirmó que se encuentra feliz y que no hay nada mejor que ser madre.

“Tuve la suerte de tener muchos problemas en el camino soy mamá… a las personas buenas le pasan cosas buenas y Valentina es la cosa más maravillosa que tengo en la vida, y Miguel es un hombre maravilloso con el cual yo formé mi familia y en verdad vamos a agrandar la familia” indicó la ex modelo con lágrimas de felicidad.

La conductora se refirió a los comentarios sobre su embarazo y aclaró que no lo dijo antes porque el doctor no la dejó y también por el respeto a su esposo. “Yo ya pasé los tres meses hace tiempo, estoy por llegar a las cuatro meses y si no lo conté fue porque lo quería cuidar y lo quería proteger. Miguel y yo estamos muy contentos”.