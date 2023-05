Compartir Facebook

Mónica Cabrejos se mostró en defensa de Jorge Benavides respecto a la polémica generada con Dayanita y habló sobre cómo fue trabajar con él.

La conductora de televisión no fue ajena a la polémica generada por Dayanita tras las fuertes declaraciones que dio sobre Jorge Benavides.

Mediante su cuenta oficial de TikTok, decidió compartir con sus seguidores su experiencia trabajando con el humorista, pues ambos laboraron juntos en los 90.

Mónica agradece a Jorge

En el video, la conductora se vio muy agradecida con el comediante por las oportunidades dadas al empezar su carrera artística. Ella no dudó en destacar las cualidades de Jorge Benavides y señaló que él siempre se encargaba de que todo su equipo de trabajo brille.

“Para mí, trabajar con JB fue algo que marcó mi carrera por muchas razones, me dio la gran oportunidad de tener un nombre, de hacerme conocida, él tiene espacio para todos, todos brillan ahí, todos tienen su momento. Trabajé durante tres años seguidos y Jorge me protegió siempre”, inició diciendo.

Además, también comentó que a pesar de que ella se cambió de canal para irse a “Risas y Salsas”, Jorge le ofreció regresar. La exvedette reconoció que regresó “super botada”, pero eso no cambió para nada el trato que el comediante tuvo con ella. Sin embargo, fue cuando decidió irse de viaje sin avisar que el humorista decidió retirarla del elenco.

“Cuando regresé, Jorge me había separado del elenco. Jorge es muy justo, por más que te quiera, siempre va a hacer lo justo. Si te portas mal, eres indisciplinado, estás fuera de lugar, te lo va a hacer saber de la mujer manera y te va a dar una lección”, señaló.

“Yo reconocí que estaba equivocada, nos pasa a todos cuando empezamos, se nos suben los halagos a la cabeza, pero lo cierto es que todos pueden faltar en el programa de JB, menos JB”, añadió.

Aconseja a Dayanita

Mónica hizo otro video como continuación del anterior, en este se dedicó a hablar de Dayanita. La conductora calificó a la comediante como alguien talentosa y le aconsejó escuchar a quienes quieren lo mejor para ella.

“Dayanita me parece muy talentosa y ha marcado un hito en la televisión al ser la primera mujer transexual haciendo comedia, pero fácil es llegar, lo difícil es mantenerse. Yo le deseo lo mejor y que escuche a las personas que la aconsejan para bien”, indicó.

“Hay que tener disciplina. Hay que ser grato con quienes nos dan una oportunidad. Yo sé que, con el tiempo, más adelante, tú y Jorge se van a sentar y van a ser amigos”, agregó.

Tras esto, Mónica reveló también una desagradable experiencia que vivió, pero indicó que Jorge estuvo ahí para protegerla.

“Fue una bendición en mi vida que Jorge me diera trabajo, me cuidara. Hubo un gerente que quiso propasarse conmigo y con una chica más del elenco y cuando Jorge se enteró, nos protegió de una manera que solo puede hacerlo un padre. No nos dejó acercarnos más a ese tipo, que quería que me boten porque yo había sido malcriada al rechazarlo y Jorge se interpuso. Hizo lo correcto”, expresó.