¡Lo dijo! Giacomo Bocchio habló sobre su relación con Milett Figueroa

¡Lo contó todo! “El gran chef famosos” está a dos días de su gran final. Tras la eliminación de Andrés Vílchez, Susan León, Ricardo Rondón y Karina Calmet son los participantes que quedan en carrera. El programa de ayer trajo de nuevo a la competencia a Milett Figueroa, quien días atrás había sido eliminada. Esto causó la alegría de muchos de los seguidores del reality de cocina, quienes además recordaron el shippeo con el jurado Giacomo Bocchio.

¿Qué dijo Giacomo Bocchio sobre Milett Figueroa?

Es común ver que en los programas reality, la química entre uno u otro participante empiece a surgir. En Esto es Guerra y en su momento, Combate, esto era algo típico y en el reality de cocina no podía ser la excepción.

Desde inicios de la primera temporada, muchos televidentes cuestionaron la incorporación de Milett Figueroa a la cocina de “El gran chef famosos”. Sin embargo, la modelo mostró una faceta totalmente distinta a la que se le conocía, robándose los elogios de quienes alguna vez fueron sus detractores.

A medida que pasaban los días de competencia, la química entre Milett Figueroa y Giacomo Bocchio era evidente. Muchos usuarios en redes sociales lo hacían notar y los empezaron a shippear. “Son mi gusto culposo”, “se ven lindos juntos”, “hacen buena pareja”, “se miran tiernamente”, son algunos de los comentarios en redes.

Ante esta ola creciente, Giacomo Bocchio salió a aclarar cual es su verdadera relación con Milett Figueroa. El chef peruano no dudó en dejar las cosas claras, ante la sorpresa y desilusión de los fanáticos de “El gran chef famosos”.

«Tengo una novia que respeto, quiero y con quien hacemos un gran equipo juntos. (Respecto a) que me ‘shipeen’, la verdad, es un término que no conocía. Pero esos comentarios me tienen sin cuidado, me parecen graciosos», afirmó Bocchio.

¿Quién es su pareja?

La novia que menciona el jurado de “El gran chef famosos” responde al nombre de Brenda Dávila Díaz. Ella es de nacionalidad venezolana y arribó hace aproximadamente 12 años a nuestro país. Dedicándose al rubro de la gastronomía, la chef venezolana ha trabajado en diversos restaurantes de la capital.

Durante la pandemia, debido a la crisis mundial que azotó al mundo, Brenda Dávila se las ingenió y junto a sus familiares, abrió un negocio propio llamado “Mi punto fijo”. En este proyecto se encargan de realizar postres y enviarlos por delivery.