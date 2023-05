Compartir Facebook

La cantante de Son Tentación, Paula Arias, aclaró los rumores de estar embarazada como fruto de su exrelación con el futbolista Eduardo Rabanal.

Esta relación acabó debido a las comprometedoras conversaciones que se revelaron entre Eduardo Rabanal y la bailarina Kristy Ordoñez.

Sin embargo, la salsera brindó una entrevista a ‘América Espectáculos’ donde aclaró que no está esperando ningún bebé del futbolista y no le importa lo que la gente diga.

“Yo siempre me agarro la pancita, para todo a donde vaya, con el vestuario, la faja, con lo que pueda tener, me acomodo todo. No me interesa lo que la gente diga porque especulan, todo quieren sacar”, señaló.

Paula se pronunció sobre el nuevo romance de Rabanal

La cantante también fue cuestionada sobre su relación con el futbolista y si sabría quién es la nueva chica con la que estaría saliendo.

“La verdad… No me interesa”, expresó la artista, quien dejó claro que no piensa hablar más del futbolista.

“Ahorita desaprovechar el momento, no, así esté mal, el show tiene que continuar (…) Yo sé que esos temas llenan algunos programas, el morbo, pero no se ponen a pensar en el otro lado”, indicó.

Además, la cantante señaló que a pesar de los problemas sentimentales que está afrontando, ella siempre saldrá adelante y se mostrará fuerte para su público.

“Siempre verán una Paula fuerte en el escenario, pero nadie es de hierro, obviamente que tenemos corazón, sentimiento, en algún momento. Yo tengo mucho amor para dar, pero si no se da, pues se pasa la página”, indicó.

Se cansó de las preguntas sobre el futbolista

La salsera vivió un momento incómodo en el programa “Mande quien mande”. Tras las constantes preguntas de Maria Pía Copello sobre el futbolista Eduardo Rabanal, la cantante lamentó que su vida sea pública.

“Hago mea culpa de haberlo hecho público. (Pero) por más que seamos públicos no todo lo tiene que saber la gente, porque al final es morbo para los programas”, manifestó.

“Lamentablemente, uno es público y me tocó a mí (…). Hay tantas cosas que pueden suceder detrás de cámara, pero eso no quiere decir que yo me tenga que parar en cada programa a decir detalles”, agregó.