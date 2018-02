¡Lo hizo leña! Verónica Linares arremete contra Rafael Cardozo

Explotó. Una vez más el guerrero Rafael Cardozo fue duramente criticado, pero esta vez por sus compañeras de trabajo Verónica Linares y Rebeca Escribens. Las conductoras comentaron una de las notas que se lanzó en el programa América Espectáculos en la mañana, sobre las incontables veces que el brasilero ha prometido matrimonio a la popular Cachaza.

“No entiendo. Después de lo que acaba de decir de que ella ponga el día y yo el año, ¿él se pregunta por qué le dicen cargoso? A mí me carga escuchar que a cada rato se casa, que cuándo se casan. No se casan pues. Que Cachaza lo bote”, dijo la periodista. Por su parte , Escribens se mostró de acuerdo con los comentarios de la conductora y agregó que es cierto que nunca se casaran.”Yo estoy de acuerdo contigo Verito. De verdad estoy de acuerdo. El día de hoy voy a hacer valer tu voz y tus ideas, tu comentario. De verdad estoy harta. No se van a casar nunca. Cachaza acéptalo. Vira el timón, anda por otro lado. Por Dios”, mencionó.

“Si es una broma entre ellos que lo digan, ¿hay que estar suplicándole a alguien que se case? Cásate tú solito. Anda a tu casa. Que no se case Cachaza nunca con él. No le conviene”, agregó Linares que mostró además enfado por las continuas promesas que hace el guerrero.

LEE TAMBIÉN