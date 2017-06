‘Loco’ Vargas sigue los pasos de Tilsa

Al mismo estilo de Tilsa Lozano, el pelotero Juan Manuel Vargas, realizó una sesión fotográfica por primera vez para la revista Cosas, junto a Blanca y sus cinco hijos. El integrante de Universitario de Deportes, se animó a contar sobre su decisión de regresar al Perú, además de lo importante que son sus hijos para él.

“Quiero a mi familia en el Perú. Si no, me hubiera quedado en Europa. Mi vida está acá, pero voy a estar donde mis hijos quieran estar. Mientras ellos estén felices, yo voy a estar feliz… Siempre he sido parte de una familia numerosa. Me gusta. Veo a mis hijos, juego con ellos… Cada uno tiene su forma de ser, y cada uno te da sensaciones lindas”, comentó Vargas.