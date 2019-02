López Obrador: “Condena al ‘Chapo’ debe servir de lección para jovenes”

México. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador afirmó que la condena a Joaquín el ‘Chapo’ Guzmán debe ser una lección para los jóvenes de que el dinero no hace la felicidad, y dejó la puerta abierta a una consulta popular sobre eventuales procesos a los ex mandatarios mencionados en el juicio contra el capo.

Nuestra conciencia

“Que sirva de enseñanza, que sirva de lección para que se piense que la felicidad verdadera no es el dinero, no es lo material, no es el lujo barato, no es la fama. La verdadera felicidad es estar bien con uno mismo, con nuestra conciencia y con el prójimo”, dijo el mandatario durante su conferencia matutina. Al ser interrogado sobre las acusaciones contra miembros de gobiernos anteriores vertidas durante el juicio a Guzmán, López Obrador planteó una posible consulta popular sobre enjuiciar o no a ex mandatarios “si existen elementos suficientes” contra ellos. “Y si la gente dice vamos, vamos”, indicó.

El dato

Mandatario aprovechó el tema del ‘Chapo’ para pedir a quienes optan por las drogas y el crimen organizado que “recapaciten y piensen que es un don muy preciado la libertad y que no se debe de afectar a otros”.