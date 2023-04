Compartir Facebook

¡Lo contó todo! Es sabido en el mundo de la farándula y el periodismo, el hinchaje de ciertos personajes de “Chollywood” por los equipos grandes del fútbol peruano. Una de ellas es Lorena Álvarez, la presentadora de “Latina Noticias”. En varias ediciones del programa que conduce, ha dejado notar el “aliancista” que lleva y al ser una de las periodistas más influyentes del medio, más de uno se ha preguntado porque no ha animado, hasta ahora, una “Noche Blanquiazul”. En entrevista con el “Flaco” Granda, la conductora aprovechó en revelar que sí estuvo invitada a una, sin embargo, contó algo que nadie sabía.

¿Qué dijo Lorena Álvarez sobre animar una “Noche Blanquiazul”?

La periodista Lorena Álvarez sorprendió a más de uno al aparecer el último viernes conduciendo el noticiero con la camiseta de Alianza Lima. Ella dejó notar toda su emoción tras el reciente triunfo obtenido por los dirigidos por Chicho Salas en Paraguay por Copa Libertadores, cortando así la racha de 30 partidos sin ganar en el torneo internacional.

“Me he vestido de gala como corresponde. Thalía Azcárate, te doy la bienvenida vestida con la más hermosa”, enfatizó. “Quiero tener la firma de todos los jugadores. Ya tengo la de Hernán (Barcos) y ahora quiero la de todos los demás”, agregó Lorena Álvarez.

En una reciente entrevista para el canal de YouTube del “Flaco” Granda, el periodista deportivo le consultó a Lorena Álvarez si en algún momento le gustaría animar una “Noche Blanquiazul”. La mujer de prensa confesó que en algún momento fue invitada, pero debido a las denuncias que había contra varios de los jugadores en esa temporada, declinó en ir.

“Yo no sé si me inviten a animar la Noche Blanquiazul porque hubo una vez que me invitaron y el día anterior los cancelé porque mi aguja moral no me permitía ir a presentar a ese equipo de Alianza que tenía un montón de denunciados por violencia en el equipo. Por más que era Alianza y la hinchada no tenía la culpa, yo no podía ir a presentar un equipo con Jean Deza”, sentenció.

Alianza Lima 2020

La temporada 2020 fue la más nefasta en sus últimos años de vida institucional. Los blanquiazules habían contratado una serie de refuerzos cuestionables, entre los que se encontraban Alexi Gómez y Jean Deza. Pese a ello, la hinchada se ilusionaba con el “dream team” que estaban armando y confiaban dar pelea para obtener el título de ese año y lograr hacer un papel en Copa Libertadores.

No pasó ni lo uno ni lo otro. Después de la pandemia y la reanudación de los juegos, Mario Salas llegó para asumir el buzo aliancista en reemplazo de Pablo Bengoechea. El “Comandante” debutó con un empate ante Municipal (1-1), pero el equipo poco a poco se empezó a desdibujar.

Alianza Lima fue una lágrima en la Copa Libertadores, donde terminó último en su grupo, mientras que en el plano local, descendió tras perder 2-0 contra Sport Huancayo en la última fecha. Gracias a una resolución del TAS a inicios del 2021, Alianza Lima pudo continuar en la Liga 1 y posterior a ello, ser campeón de aquel año y el 2022. Hoy por hoy es bicampeón del fútbol peruano. Como dice el dicho, lo que no te mata te hace más fuerte…