Los 5 de Oro, cumbia de la buena

“VAMOS A MODERNIZAR LA CUMBIA”

Un nuevo concepto de orquesta tropical se viene cocinando en la cumbia. Los 5 de Oro están decididos a imponerse en el escenario y para ello se han unido los mejores exponentes del género, que decidieron dar un paso en sus respectivas agrupaciones para iniciar este nuevo proyecto musical que promete dar mucho qué hablar.

Los experimentados Jhon Kelvin (ex Grupo 5), el cubano Dantes Cardosa (ex Grupo 5) y las noveles voces Giuseppe Horna (ex Hermanos Yaipén) y Jairo Antonio (ex Grupo 5), de la mano de Lalo Capuñay, se encuentran trabajando desde hace unas semanas en esta nueva orquesta. Señalaron que aún falta un integrante que presentarán en los próximos días y destacan que “no tenemos intenciones de pelearnos con nadie”.

“ME ADAPTÉ A LA CUMBIA”

Dantes señaló que ya tiene seis años cantando cumbia peruana y afirma que al principio no le fue fácil acostumbrarse al trajín de las giras, además que muchos no creían que un cubano podría cantar el género. “Me chocó mucho al principio, los conciertos de salsa son de una hora o dos a lo mucho, pero en la cumbia se canta 5 horas y a veces hasta diez. Gracias a Dios me acostumbré al ritmo y sobre todo se siente bonito el cariño de la gente. Este nuevo proyecto musical me entusiasma porque pienso que hay que modernizar el género con algunas fusiones, para conquistar más público”, comentó el cantante, que se impuso en las radios con la canción ‘Alimaña’.

“VUELVO CON TODO”

Jhon Kelvin estuvo alejado de los escenarios de la cumbia con sus proyectos personales y vuelve con todo, además de añadir que tiene una gran amistad con Cardosa. “Estaba con mi orquesta propia y cantaba salsicumbia, ahora dejaré la posta con un grupo femenino, pero siempre con ese mismo estilo. Estoy feliz de regresar a la cumbia y con más fuerza, soy de las personas que piensan que uno tiene que aprovechar las oportunidades y Los 5 de Oro es una gran oportunidad para seguir creciendo en esta vida, consolidar éxitos. Creo que hay que refrescar la cumbia, pero sin perder la línea musical”, apuntó el chalaco.

“QUIERO SEGUIR CRECIENDO”

El huachano Giuseppe Horna a sus 20 años es una voz que ya se ha ganado su lugar en la cumbia. Si su nombre no les suena, es la voz del tema ‘Mix Juan Gabriel’ de Hermanos Yaipén, cuyo video tiene más de 24 millones de reproducciones en Youtube. “Estoy agradecido con Walter y Javier, porque me ayudaron a crecer musicalmente, estuve también en orquestas de salsa, siempre trato de irme por la puerta grande y creo que lo hice. Ahora asumo este nuevo reto de la mano de tremendos cantantes. Estoy feliz y si me hice más conocido por un tema, pues quiero seguir grabando más éxitos en el futuro”, apuntó.

“ES UNA NUEVA ETAPA”

Jairo Antonio tiene una imponente voz que conquistó a los fanáticos de su exorquesta, en Youtube podemos apreciar que es un cantante versátil pues no solo interpreta cumbia sino que ha hecho gran amistad con Dantes Cardosa, que lo podemos apreciar entonando una balada, salsa y hasta música urbana. Es un joven valor que sin duda se las trae. (Ketty Cabrera)

DATO:

“Acá somos una familia, no puede haber mentiras ni intrigas”, fue la frase que soltó Cardosa ante de la serie de especulaciones que señalaban que pensaban traerse a ciertas figuras de la música. “Somos un grupo y vamos a brillar juntos, no hay individualismo para nada”, añade Jhon Kelvin.