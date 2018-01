‘Los 5 de Oro’ la rompieron en conciertazo por Año Nuevo

¡Éxitazo en Año nuevo! Los 5 de oro recibieron el 2018 con un lleno total en el concierto que realizaron en el Paradero 5 en San Juan de Lurigancho, junto a Papillón y Corazón Serrano. Las populares orquestas hicieron bailar hasta el amanecer al público que se dio cita para bailar al ritmo de sus populares canciones.

La popular orquesta dirigida por Lalo Capuñay hizo que el local vibrara con su pegajoso tema ‘Pa’ que me invitan’, canción que la viene haciéndola linda en radio Karibeña. “Donde venderán buen trago de mañanita… Donde venderán buen trago de mi ciudad. Esta es la última ronda y a la casita… esta es la última ronda y a la casita. Si saben cómo me pongo pa’ que me invitan”, corearon los asistentes a viva voz.

Las chicas de Corazón Serrano deleitaron con su melodiosa voz al público, que coreaba sus canciones ‘Para siempre adiós’, ‘Vuelve’, ‘Como será’, ‘Todo término’, ‘Amarte ha sido en vano’, entre otros éxitos de la agrupación.

Después Papillón, la del rico vacilón, hizo su ingreso a la tarima con su popular tema ‘Cuerpo de sirena’, desatando la euforia de los asistentes.

El público se quedó hasta las últimas consecuencias y pudo disfrutar con total tranquilidad la pachanga, pues el local contaba con personal de seguridad y todo estaba muy bien organizado.