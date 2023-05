¿Los descartó? Edison Flores revela si regresará a Universitario

Compartir Facebook

¡Paren las orejas! Edison Flores es uno de los jugadores más queridos por la selección nacional y sobre todo de Universitario de Deportes. El habilidoso volante nacional estuvo presente en la victoria crema ante César Vallejo y se mostró contento por la actualidad del equipo de sus amores. Debido a la cercanía del centenario del cuadro merengue, muchos hinchas del cuadro de Ate se ilusionan con la llegada de sus referentes que actualmente juegan en el exterior. Uno de ellos es Edison Flores, actual jugador de Atlas de México, quien se pronunció respecto a su posible llegada al club crema.

¿Regresará Edison Flores al cuadro crema?

Edison Flores estuvo presente en una de las tribunas del Monumental viendo el partido entre Universitario y César Vallejo. El volante del Atlas de México actualmente se encuentra de vacaciones y respondió acerca de su posible regreso al cuadro merengue.

«Ahora no tengo nada. Sigo con contrato en Atlas, estoy de vacaciones y ver que es lo que me pueda pasar. Ahora mismo no he tenido comunicación con ningún equipo. Veo que los hinchas piden mi regreso, el de Ruidíaz, Trauco y otros para el centenario del club. Es halagador y en algún momento seguramente se va a dar. Esperemos se dé en un buen momento», confesó “Orejitas” Flores.

Asimismo, manifestó su anhelo de vestir nuevamente la casaquilla crema. Sin embargo, aseguró que por el momento no se ve dando la vuelta al fútbol peruano, pero dejó abierta la posibilidad para un posible retorno.

Edison Flores, hincha confeso de Universitario de Deportes. (Foto: Difusión)

«Me gustaría algún día volver a la ‘U’, pero uno piensa en el presente y por ahora no. Se tienen que juntar las partes para que se pueda dar algo. Estoy feliz de venir a la ‘U’ y disfrutar mis vacaciones», indicó Flores.

«Más allá de ello, veo que el equipo está pasando por un gran momento, y espero que puedan terminar de la mejor manera el Apertura y arrancar con todo y la mejor de las ganas en el Clausura», agregó el ‘Orejas’.

“Orejitas” y su paso por Universitario

Universitario de Deportes se fundó el 7 de agosto de 1924. El último título del cuadro crema en el fútbol profesional fue el 2013, de la mano de Angel Comizzo. Ese año, Flores paseaba su fútbol en España en el Villarreal B y al año siguiente regresó al cuadro crema. Ahí se mantuvo hasta el 2016, donde logró ganar el Torneo Apertura.

Golazo de Edison Flores@Universitario vs César Vallejo



🥁⏳💣 pic.twitter.com/pdrGNmg7kt — LaLa Fernández (@LalaFernanU) May 16, 2023

Por ello, muchos hinchas piden su regreso, así como el de la “Pulga” Ruidíaz, Miguel Trauco, entre otros jugadores que son hinchas confesos del cuadro crema. Solo el tiempo dirá si el anhelo de los hinchas merengues se hace realidad o deberán esperar más tiempo para ver a sus jugadores favoritos en el club de sus amores.