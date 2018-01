Los Fernández se lanza tras grabar éxito de la serie ‘De vuelta al barrio’

El productor y músico, Juan Carlos Fernández, se unió junto a los artistas, Percy Zevallos y Cielo Torres, para formar Los Fernández, grupo que busca hacer bailar a los jóvenes con las canciones del recuerdo.

¿Cuándo se inició la agrupación?

Juan Carlos: Hace 8 meses. Nos juntamos porque teníamos que grabar un tema en la serie ‘De vuelta al barrio’, así inició todo. Grabamos la canción principal de ‘De vuelta al barrio’.

Cielo: Esa serie está ambientada en los 70, entonces va con nuestra onda. Ese vendría a hacer nuestra primera canción.

¿Creen que es un gran reto modernizar las canciones antiguas?

J.C: Sí, es un reto hacerlo para que digan qué bonito han hecho un tributo. Un recordar es volver a vivir. En nuestras presentaciones tenemos gente de 15 y 30 bailando muy cómoda.

¿Cuáles son los nuevos temas que van a sacar?

P: Vamos a grabar el tema de Rosario ‘Frio la rosa’, estamos apostando también por ‘Yo no dije nada’.

C: En nuestro repertorio tenemos más temas, hacemos un mix de cumbia, merengue, para que la gente no pare de bailar, con Los Fernández no van a dejar de bailar.

Juan Carlos eres un productor conocido y ahora estas al frente de una banda, ¿Qué se siente?

Muero por estar aquí, tocar en una computadora no es lo mismo que tocar en vivo, es indescriptible, es lo mejor que me puede pasar.

Eres conocido como el rey de los éxitos…

Para mí es una bendición, es mi hobbie, mi pasión, mi trabajo, no sé qué sería de mi vida sin música, que la gente me vea con cariño y le guste mi trabajo puedo dormir tranquilo.(J.Aspilcueta)