Los grandes éxitos de Tony Rosado al desamor: «Le canto a la decepción»

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

El ‘Ruiseñor de la Cumbia’, Tony Rosado, es un destacado cantante del género de la cumbia. Sus canciones siempre van dedicados especialmente a los hombres que sufren por amor.

Entre sus temas más destacados son: «Ya Te Olvidé», «Corazón de Piedra», «La Carta Final», «Sé Que Volverás». Es imposible no haber cantando sus temas en algún momento.

Te puede interesar leer: Grupo Ráfaga: La banda argentina llega al Perú en un gran concierto de cumbia

Deja en claro que le canta al desamor

El tío Tony Rosado en cada uno de sus conciertos, prepara todo un show pedido por su público. Quienes en más de una ocasión han sufrido decepciones amorosas, cantan a todo pulmón sus canciones.

«Es una expresión que uno hace. Yo le canto a la decepción, al dolor», explica.

«Mi opinión es que, si la mujer ya no quiere estar contigo, ya tienes que dejarla, ya no te quiere. Lo que tienes que hacer tú es alejarte y buscarte una mujer que te quiera de verdad y vas a ser feliz, así como me pasó a mí», dijo el cantante de cumbia.

Tony es uno de los cantantes masculinos más reconocidos de la música peruana. Sus canciones han traspasado frontera, realizando giras a nivel internacional.

Te puede interesar leer: ¿Cuánto sabes de los chicos de Los 5 de Oro? Conócelos aquí

Tony Rosado en el 14° Aniversario

Tony Rosado confirma su presencia en este 14° Aniversario de la radio La Karibeña. Llevará sus grandes éxitos en un gran concierto que se celebrará este 03 de junio en el Parque Zonal Mayta Cápac en San Martín de Porres.

En el gran evento también participarán grandes artistas y agrupaciones como: «El Encanto de Corazón», «Papillón», «Grupo Ráfaga», «Hermanos Yaipén», «Los 5 de Oro», «Caribeños de Guadalupe», «Deyvis Orosco», «Armonía 10» y «Brunella Torpoco». Además de la animación de La Chola Chabuca. ¿Te lo vas a perder? Compra tus entradas en Vaope.com

‘Ya Te Olvidé’ todo un éxito

‘Ya te Olvidé’ es uno de sus más grandes éxitos de Tony Rosado. Las letras de sus temas caen a la perfección con un corazón recién roto. Sus temas se han convertido en virales en las redes sociales.

Su público siempre pide en esta canción en particular, convirtiéndose en su sello artístico en cada presentación. «Amanecer Sin Ti», «Penumbras», «Vete», «La Carta Final», «Volveré» y «Lloro» son entre los videoclips más vistos en su canal de YouTube.