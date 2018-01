¿Sabes cuál es tu labial adecuado para este 2018?

Empezó el verano y para lucir un buen look, estamos en la obligación de escoger el labial adecuado. Un labial tiene la responsabilidad de acompañar y mejorar tu atuendo. Es un ítem que toda mujer tiene. Aquí les dejamos cinco colores que funcionan durante el verano y toda mujer debería agregar a su colección.

OPCIONES

1.- Rojo: Un clásico ¿Qué mujer no tiene un labial rojo? Resalta un montón en verano por ser un tono muy intenso, atrevido y sexy. Puedes combinarlos con blusas con estampados de flores y colores tierra.

2.- Coral: Difícil de combinar pero es una buena opción si no te atreves a usar el rojo. Da armonía y complementa tu look. No hay que usarlo con tonos oscuros porque puede ser muy fuerte.

3.- Color beige o “Nudes”: Una de las tendencias poderosas para el 2018. Si tienes un atuendo con parches, huecos o colores fuertes, lo mejor que puedes hacer es usar un color sencillo que resalte la ropa dandole un toque más romanticón.

4.- Rosa: Este es un tono bien famoso. Le va a todo en toda época. Es perfecto para el verano porque luce moderno y divertido. Va perfecto con todo tipo de colores de piel.

5.- Fucsia: Le da vida y presencia a nuestro atuendo. De preferencia que sea sin brillo, en un tono mate, para que el resultado sea mejor.