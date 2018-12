Los Olivos: Balean a esposos en la puerta de su casa

Giancarlo Andía

A pocas horas de la Navidad, una pareja de esposos vio de cerca la muerte, al ser golpeada y baleada por delincuentes que les robaron su dinero en Los Olivos. El ataque ocurrió en la puerta de la vivienda de las víctimas que refieren que los hampones serían de nacionalidad venezolana.

De terror

Pasada la 1pm del lunes 24 de diciembre y la pareja ultimaba detalles para celebrar en familia la Noche Buena, cuando es atacada en la cuadra 5 de la avenida Tomás Valle. “Primero hacen un disparo al aire. A mi señora la golpean en la cabeza. Yo intento defenderla pero me tumban al piso y me disparan. La bala me ha dado en uno de los brazos”, refiere el agraviado de 51 años que por motivos de seguridad prefiere que no se publique su nombre. “Eran venezolanos. No solo por el porte y su vestimenta. Su manera de hablar los delató. A cada rato repetían que les demos el dinero, sino nos mataban”, relata la esposa del hombre baleado.

Se llevan dinero

Con los disparos hechos, los delincuentes logran llevarse la billetera de su víctima con los 5 mil soles en ella. “El dinero lo íbamos a cambiar en dólares pero preferimos usarlo para comprar los últimos regalos y detalles para la cena de Navidad. Los tres ladrones se fueron con dirección al mercado CONZAC, parece que son de ahí”, añade el agraviado, que años atrás fue Cabo en el Ejército y también formó parte de la Policía hasta donde llegó como suboficial de segunda.

El dato

Los esposos hicieron un pedido expreso a las autoridades del distrito y Policía. “Hace tres meses, también un venezolano atacó a nuestra hija. Estuvo a punto de matarla. No hay presencia de serenos, ni de patrulleros. Los delincuentes siguen rondando y no hacen nada”, concluyen. El caso está en el Depincri Los Olivos.