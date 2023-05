Compartir Facebook

Durante el programa “Amor y Fuego”, el popular ‘Peluchín’ arremetió contra Patricio Parodi y Luciana Fuster. Ellos habían minimizado el talento de Gabriela Herrera y alegaron que su regreso a “Esto es guerra” era para generar polémica.

Sin embargo, Rodrigo González defendió a Gabriela indicando que ella posee talento para el baile y se burló de sus detractores por creerse la gran cosa.

¿Qué dijo Peluchín?

“Como si fuera las grandes contrataciones, los grandes valores, estos se juran que están ahí porque han labrado un presente lleno de talento, lleno de aciertos, lleno de triunfos y de programas exitosos, de dónde han salido este par de…, para que hablen como buenos como si Gabriela Herrera fuera que… Gabriela Herrera por lo menos tiene un talento, el baile, ¿ustedes qué?”, criticó Peluchín.

Gigi Mitre también se le sumó y habló acerca de como el ‘Pato’ Parodi se hizo conocido.

“Mira lo que dice, ‘si ella no estaría en reality, estaría en su casa viéndonos por la tele’. Como si él antes del… no sabíamos ni que existía”, expresó la compañera de Peluchín.

Finalmente, el presentador de Wilax TV empezó a halagar al »guerrero» con un tono sarcástico, como es tan característico de él.

“¿Quién hablo?, ¿Paul McCartney? ¿que le pasa a este?, qué desubicado. Gracias por existir, de verdad, que sería de la pantalla de la televisión peruana sin ti ‘Pato’ Parodi, sin ese brillo que tú le pones cada vez que apareces, de verdad, que sería de la televisión peruana sin ti ‘Pato’ Parodi, eres una pieza clave de la televisión… Dos poquitos de por favor”, señaló ‘Peluchín’.

¿Qué dijeron los guerreros sobre Gabriela?

Patricio Parodi y Luciana Fuster se vieron muy molestos tras las indirectas de Gabriela Herrera, quien entró recientemente a Esto es guerra. El chico reality tildó a su compañera de maleducada y la llamo “monito con metralleta”.

“No soy experto en el baile para meterme a querer criticar algo en lo cual no pueda defenderme porque no soy bailarín. Hay personas que están acá para hacer reality, que si no hicieran reality estarían en su casa viendo televisión, deben saber a quien me refiero”, expresó Patricio para América Espectáculos.

“Busca disparar como monito con metralleta por todos lados (..) Hay que aplaudir a esta persona porque ya consiguió, el fin de semana, lo que quería. No voy a decir absolutamente nada más, puede bailar y todo lo que quiera, pero hay que tener el tino y la educación”, añadió Patricio furioso.

La enamorada de Patricio Parodi, Luciana Fuster no se quedó atrás y también mostró su posición frente a la actitud de la bailarina.

“Uno no puede llegar con el pie en alto a todos lados y decir ‘ay, yo no soy así. Si no te gusta, friégate’”, comentó.

“Acá siempre hemos tenido un ambiente muy bonito, nos llevamos bien entre todos y sí es triste, molesto porque nos incomodamos todos. Todos somos un equipo y trabajamos con el mismo fin”, agregó la modelo, quien ya lleva varios años de relación con el capitán de los guerreros, Patricio Parodi.