‘Los Vílchez’: ‘Bicho’ feliz con la serie

El argentino Juan Ignacio Di Marco, mejor conocido como ‘Bicho’, no esperó que la popularidad le llegue de la noche a la mañana en el Perú y se encuentra feliz que su personaje en ‘Los Vílchez’ haya pegado en los televidentes. Aseguró que está soltero y por ahora dedicado íntegramente a la serie.

“Estoy contento por el éxito de la serie, es mi primera vez que trabajo en Perú, he actuado en Argentina y me llamaron para este proyecto. La pareja con Paty Barreto está gustando mucho, porque somos muy opuestos. Me gustó el hecho de salir del país y hacer proyectos distintos”, comentó el argentino, que estuvo en el lanzamiento de la nueva bebida energizante 220V.

Asegura que es actor de profesión y no tiene nada que ver con los chicos reality, sin embargo, lamentó el escándalo que ha envuelto a su amigo Nicola Porcella por la denuncia de Poly Ávila quien fue drogada en una fiesta en el sur. “Estoy muy lejos de chicos reality, mi vida y vocación es la actuación”, aclaró.

“Nicola es mi amigo, no estoy al tanto de lo que le está pasando sobre la denuncia de la chica, no sé nada de eso. Lo único que sé es que la está pasando mal y trato de apoyarlo al menos por mensajes. ¿Si me invitó a alguna fiesta? No, yo no salí mucho con él, empecé a conocerlo en diciembre, salimos un par de veces”, acotó. (K.Cabrera)