Lourdes Sacín estaría por ganar la batalla legal contra “Peluchín” y Gigi

Parece que la exreportera de televisión y expareja de Andy V, Lourdes Sacín, estaría por ganarle la batalla legal a los mediáticos conductores del sintonizado programa ‘Amor, amor, amor”, Rodrigo González ‘Peluchín’ y Gigi Mitre. A través de sus redes sociales, la periodista publicó la citación de las figuras de Latina, quienes deberán acudir este 16 de noviembre al 29 Juzgado Penal de Reos Libres para la lectura de su sentencia sobre el caso de difamación en su contra.

Según indica la citación, ‘Peluchín’ y Gigi están obligados a acudir a las 8:30 de la mañana al juzgado junto a su abogado, de no presentarse serán declarados reos contumaces y se ordenará su ubicación y captura inmediata. Como se sabe, Sacín demandó a las figuras televisivas luego de las serie de calificativos peyorativos en su contra.

“La demanda es por injuria y difamación, porque me están insultando desde hace tres años, convirtieron mi apellido en un insulto. Me dijeron que me vaya a un manicomio, que me tire del puente cuando estaba embarazada y que era una tarada. Fuera de la indemnización, lo que me importa es que se retracten y pidan disculpas”, señaló en su momento Lourdes.

A diferencia de otras oportunidades, Rodrigo no ha respondido hasta el momento sobre este caso en sus redes sociales, donde es muy activo.