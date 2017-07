Lucas Piró: ‘‘Nunca he agredido a una mujer”

Por: Verónica Rondón

Fotos: Ricardo Cuba

“El Perú me abrió las puertas de su pueblo y de esta tierra maravillosa que no deja de sorprenderme, me siento un afortunado, ya tengo un año y cinco meses acá y adoro haber conseguido lo que tengo, siempre trabajando con la danza”, dice Lucas Piró quien ya tiene año y cinco meses en nuestro país.

A sus 32 años, el participante de El primer campeonato Mundial de baile de El gran show, tiene en claro que a la mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa y califica como ‘tropezón’ en su carrera el episodio del ‘correazo’ con Carloncho.

-¿Cómo llegaste al Perú?

Llegué al Perú porque pasa­ba a dar unas clases a una pareja peruana que siempre va a compe­tir en el mundial de tango en Argentina, y una chica que también es argen­tina me dice que hay una audición en un programa de baile, y llegué acá (El Gran Show) y se me abrió la puerta de bailar con Karla Tarazo­na, luego me dijeron quéda­te otra tempo­rada más.

-Ya no eres el bailarín ‘de’, ahora eres un protagonista más en la pis­ta de baile…

Ser el compañero y bailarín de Rosángela Espinoza me ayudó a que el público me pueda conocer, nunca uno debe de olvidarse de donde viene y hacia dónde va y bajo con que responsabilida­des quiere trabajar uno su carrera.

-¿Aún existe una amistad con Rosángela?

A veces no se termina una amistad porque uno se deje de ver con una persona. Nosotros había­mos creado un equipo de trabajo, por eso dimos los resultados que dimos, salimos bicampeones consecutivamente, nuestra trabajo dio fruto y fue un excelente equipo de trabajo, dentro de los parámetros. De ahí nos llamaron para Esto es guerra, siempre con el coqueteo, pero seguíamos bailando porque ya habíamos cerrado varios compromisos.

-¿Cómo calificarías al impase que tuviste con Carlon­cho?

No voy a tocar mucho el tema porque eso ya está superado. Fu un ‘tropezón’ en la carrera que estoy haciendo en el Perú, y que pasen este hecho desafortunado como que despinta lo prolijo que uno va trabajando.

-Rosángela y Carloncho terminaron su romance por supuestas agresiones hacia ella ¿Si tú fueras Carloncho hubieras ido al programa donde trabaja tu ex?

Primero jamás estaría en la posición de Carloncho por­que jamás se me pasaría por la cabeza, tener las reacciones que tiene el señor, yo nunca he agredido a una mujer, ni físicamente ni psicológi­camente.

-¿Llegaste a tener una relación con Rosángela?

Me gustaba Rosángela, pero nunca pasó nada.

-Ahora tiene un nuevo galán…

La verdad es que no la sigo.

-Hace poco fue su cumplea­ños, ¿la llamaste para saludar­la?

Yo te saludos a vos para tu cumpleaños si vos me saludas a mí para el mío.

-Hay mucha confianza con Karen Dejo…

Estamos conociéndonos.

-Karen dijo que estaba preparada para iniciar una relación…

A no sé, todo a su tiempo, si está lista y preparada y se da el que esté conmigo se dará.

-Físicamente, ¿qué es lo que te gusta de Karen?

Tienen un cuerpazo, es hermosa. A mí las morenas me encantan, yo la veo a ella y me acuerdo de la película Pocahon­tas. Karen es mi Pokahonta (risas). Me gusta mucho su personalidad, es muy sencilla, yo soy un bailarín que ha trabajado con el sombrero en la calle, y ella también ha venido desde abajo y sabe cómo se sufre para llegar hasta don­de hoy está.

