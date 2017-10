Lucas se raya por ‘Coto’

Siempre se muestra relajado y con buen humor con sus fans, así como con la prensa, pero en esta ocasión Lucas Piro no toleró una pregunta que lo sacó de control y provocó que se enojara. El argentino no le gustó para nada que le mencionen a ‘Coto’ Hernández. “Es una falta de respeto que mencionen el nombre de esa persona. No va a lugar”, señaló el bailarín, quien asistió junto a Karen Dejo a un evento de prensa.

Pero eso no es todo, Karen Dejo minimizó al costarricense al señalar que no le dará luz para sus shows y que no permitirá que nadie intoxique el momento que vive con Lucas Piro. “Él (´Coto’ Hernández) no es mi pasado, el padre de mi hija es mi pasado. Yo no me lleno de los comentarios de la gente (…) Lo que importa es cómo me siento. Las especulaciones, lo que va y viene es por fuera. Cada uno decide qué es lo que intoxica a la relación y yo no lo permito”, finalizó la modelo.