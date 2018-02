Selena Gómez lucha contra la depresión

La cantante Selena Gómez habló de su lucha constante contra la depresión, enfermedad que considera la acompañara “de por vida”.

“He tenido muchos problemas con la depresión y la ansiedad, y he sido muy abierta al respecto, pero no es algo que crea que vaya a superar nunca… No habrá un día en el que diga: ‘aquí estoy con este vestido precioso, ¡he ganado!’”, dijo Selena

“Creo que es una batalla que voy a tener que luchar durante el resto de mi vida y lo he aceptado porque me estoy eligiendo a mí misma por encima de todo lo demás”, añadió la novia de Justin Bieber.