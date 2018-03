Lucho Paz lanza homenaje a Agua Marina

El experimentado cantante Lucho Paz regresa a los escenarios con fuerza y emprende una nueva aventura musical liderando la nueva agrupación Agua Azul. Con 30 años de trayectoria, dice que su nueva orquesta no es copia de nadie y que rendirá homenaje a Agua Marina, agrupación norteña a la que tuvo la dicha de pertenecer.

“He grabado un tema inédito que se llama ‘Vete ya’, y también un mix en homenaje a Agua Marina, como agradecimiento al tiempo en el que trabajé con ellos. Además, quiero contarles que vamos hacer nuevas producciones para el público que siempre me sigue”, mencionó el músico que con su prodigiosa voz han hecho éxitos como ‘Morir de amor’, ‘Motor y motivo’, ‘Que levante la mano, ‘Tu amor fue una mentira’, ‘El casorio’.

“¿Si existe temor a que me critiquen por el nombre de mi agrupación? Siempre habrá críticas constructivas y destructivas, pero no lo tomo a mal, porque Agua Marina ya tiene un nombre reconocido, no hay grupo que lo sustituya o copie porque nosotros no queremos copiarlos, queremos hacer canciones inéditas”, añadió.

Asimismo, el artista agradeció la aceptación que ha tenido a través de las redes sociales junto a Agua Azul. “Estuve viendo las redes sociales y hemos tenido una buena aceptación. Creo que el público me quiere porque no estoy metido en escándalos, he aprendido mucho durante estos 30 años de carrera artística, siento que es muy importante mantenerse en la música por tu talento y no ventilando cosas de familiares o problemas”, precisó el líder de Agua Azul. (V. Rondón)