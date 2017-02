Lucía de la Cruz decepcionada de Yahaira Plasencia

La cantante criolla Lucía de la Cruz, manifestó estar decepcionada de la salsera Yahaira Plasencia, debido a que hace unos días la vio en el aeropuerto y se sintió ignorada por la ex de Jefferson Farfán.

“Soy madrina de ‘Son tentación’, la conozco desde chiquita y siempre la aconsejé, pero me sorprendió que me ignore en el aeropuerto. Espero que no sean ciertas las cosas que dicen de ella, y que recuerde que es fácil subir, pero difícil mantenerse. Además, las caídas son dolorosas”, manifestó Lucía para el diario ‘El Trome”.

Cabe resaltar que Lucía no es la única persona que se refiere de esa manera sobre Yahaira, varios personajes de la farándula afirman que la salsera se le ha subido muy rápido los humos y ya no es la mujer humilde de antes.

