Lucía de la Cruz pasó la noche tras las rejas

La cantante Lucía de la Cruz pasó un incómodo momento la madrugada del sábado al ser detenida por supuestamente manejar en estado de ebriedad en la Comisaria de Villa en Chorrillos. “La policía me intervino a la 1:10 a.m. por tres motivos. Uno por llevar en mi maletera a una persona, segundo porque se me venció mi carné de revisión técnica y tercero porque supusieron que estaba ebria. Como todo ciudadano, me llevaron a la comisaria, me hicieron exámenes (de dosaje etílico). Pasé la madrugada y parte del día “sentadita como operada” a la espera de los resultados, hasta que llegó el bendito documento y arrojó que tenía 0.28, lo permitido. Solo tomé una copa de vino en todo el día y eso pasó”, sostiene la interprete a Karibeña.

SE DISCULPA CON FANS

Llegada las 11 de la mañana, Lucía abandonó la estancia policial y fue multada por dos infracciones graves. “Ahora tengo que pagar mi multa de 4, 050 soles. Agradezco a la comisaría por su atención, ya estoy en casa”, comenta.

La cantante también aprovechó el momento para justificar su ausencia en el local ‘La Casa de la salsa’, donde tenía pactado un show artístico. “Perdí mi trabajo y pido disculpas a mi público. Hay que tener cuidado con el tema de la bebida porque es un peligro, hay multa, detención y denuncia en la Fiscalía”, remarcó.