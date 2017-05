Lucía Oxenford: “No me parezco a Olinda Castañeda, YO SOY NATURAL”

A pesar que Lucía Oxenford se encuentra lejos de Lima, la bella modelo sigue haciendo noticia. Esta vez por una transmisión en vivo que realizó en sus redes sociales, sus seguidores se conectaron y la compararon con Olinda Castañeda.

“¿Mi hermana, Olinda Castañeda?”, señaló uno de sus seguidores. Inmediatamente, Lucía señaló lo siguiente: “Gente, yo no me parezco a Olinda Castañeda. Yo soy natural… No sé si ella se ha hecho algo, tengo entendido que algo se ha hecho, pero yo no me he hecho nada en la cara”.

A todo esto, ¿Qué dirá Olinda Castañeda? Como se sabe la modelo siempre se ha caracterizado por ser polémica en responder a sus detractores.