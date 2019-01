Luciana Fuster menosprecia a Austin Palao

La modelo Luciana Fuster minimizó la relación que tuvo con Austin Palao al asegurar que no fue precipitado iniciar una romance con Emilio Jaime porque este le hizo “sentir” lo que su ex no pudo en años.

“No creo que fue rápido (reemplazar a Austin Palao), porque mi relación anterior no terminó desde el momento que contamos, sino fue tiempo atrás. Uno no decide de quién enamorarse, pero si llega una persona que me pudo hacer sentir, en poco tiempo, lo que la otra persona no pudo en años…no había mucho que pensar”, comentó Fuster en el programa ‘El reventonazo de la Chola’.

Luciana también recordó que Austin tuvo “reacciones impulsivas” con ella y aunque no llegar a tener “un trato violento”, sí hubieron “bastantes cosas que me afectaron”.

Por su parte, Emilio Jaime dijo estar muy enamorado de la modelo y dejó en claro que relación “no es un amor de verano”.

“Es una chica que tiene una personalidad increíble, empecé a trabajar con Luciana en ‘Esto es guerra Teens’ y siempre me pareció una chica muy bonita. Desde que la vi, me impactó. La conozco desde hace cuatro años y es super madura. Estoy sorprendido por la calidad de persona que es y siempre estaré para apoyarla”, comentó Jaime.

NO ES AMIGA DE FLAVIA

En otro momento, Luciana Fuster comentó que no es amiga de Flavia Laos y no tendría problemas con su visita al set de ‘Esto es guerra’.

“Ahorita no es mi amiga, no la sigo en Instagram ¿Si me molestaría que vaya al programa? No, para nada”, indicó la modelo.