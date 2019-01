Luigi Carbajal ya no habla de su ex Dorita Orbegoso

El cantante Luigi Carbajal jura que volteó la página y no quiere opinar más de su ex Dorita Orbegoso, quien se encuentra en la dulce espera. Él asegura que su silencio se debe a que prefiere mantenerse al margen de cualquier tema que involucre a la morocha y descartó que su pareja lo haya amenazado. “No quiero comentar nada (del embarazo), porque son personas que no tienen nada que ver en mi vida, ya pasó, ya tuvo su momento, pasó lo que tuvo que pasar y me mantengo al margen de su vida”, comentó el cumbiambero.

-Dorita cumplió el sueño de ser mamá…

Sí, siempre quiso ser mamá. Bueno, bien.

-Un hijo siempre es una bendición.

Sí, ojalá que yo también tenga un hijo, pero ahorita no creo, estoy enfocado en mis hijos que están estudiando.

-Se dice que no hablas de Dorita porque te han amenazado, quizás fue su pareja…

No sé con quién está, no tengo idea, ni me interesa saberlo.

-¿Te han advertido?

No, nada, nadie, es solo la decisión de no hablar de una persona.

-Se dice que la pareja de Dorita no estaría en asuntos legales muy buenos.

La verdad no tengo idea, de algo que no sé prefiero no hablar.

-¿Te han amenazado?

No, me mantengo al margen.

-En todo caso, le deseas la felicidad a Dorita.

La felicidad para mí y para lo que estoy haciendo, cada quien busca su felicidad.