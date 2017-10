Luis Alonso le da ‘Piquito’ a Yahaira

Sorprendida, así se mostró Yahaira Plasencia, luego que Luis Alonso Bustios aprovechara el juego ‘Nariz con Nariz’ para robarle un beso a la salsera, sorprendiendo a todos los integrantes de ‘Esto es guerra’.

“A una mujer cuando le hacen eso, es complicado. No tienen algo concreto. A veces uno no tiene que pasar el límite mientras que el otro no te lo permita”, dijo Alejandra Baigorria a las cámaras de América Espectáculos.

Sin embargo, Luis Alonso dijo que le provocó robarle un beso a la cantante, a lo que Yahaira Plasencia terminó diciendo: “Escuchen su respuesta. Saquen sus propias conclusiones”, dejando en claro que no le gustó para nada su respuesta.