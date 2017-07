“Me estoy pro­nunciando para aclarar que el vi­deo que se está difundiendo es totalmente por un tema per­sonal. No va referido de ninguna ma­nera a She­yla Rojas, con quien no tengo ningún problema”, explicó Ma­yra Goñi a través de un video publicado en Ins­tagram .

“Existe un respeto, un trato cordial, igual me ha preocupado lo que ella piense. La he llamado para aclarar la situación y no piense que este video va dirigido a su persona”, acotó la actriz amiga de Flavia Laos.